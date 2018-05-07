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«Сетовать нужно не на премьера, а на наше все»
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«Сетовать нужно не на премьера, а на наше все» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«То, что касается Медведева. Это вообще перестало быть новостью после того, как он дал интервью „России 24“, где был вполне уверен. И вообще держался в последнее время уверенно и не нервничал. Ничего нового не будет. Жизнь не меняется, окружение не меняется. Судя по тому, что произошло 5 мая, ориентации на какие-то изменения во внутренней политике тоже вроде бы не ожидаются. Похоже, по-прежнему четкое разделение по принципу „наши — не наши“.
Что касается санкций. Может быть, есть интерес к позициям Кудрина — займется ли он действительно налаживанием каких-то контактов с Западом, смягчением его отношения к России. Судя по тому, что заявлено в последнем послании Путина, будут какие-то решительные шаги в части повышения пенсионного возраста.
Сетовать надо не на премьера, а на наше все. С чего он будет менять-то? Решительных перемен не ожидается. Чем мы будем заниматься в осажденной крепости? Реформами, что ли? Нет, нас враг окружает».
Фото: Вячеслав Сенников / apn-nn.com.
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