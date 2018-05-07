Ещё
В Ижевской сельскохозяйственной академии прошла ярмарка вакансий «КОМОС ГРУПП»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ижевской сельскохозяйственной академии прошла ярмарка вакансий «КОМОС ГРУПП» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевской государственной сельхозакадемии прошла ярмарка вакансий «КОМОС ГРУПП». Специалисты агрохолдинга рассказали студентам о возможности прохождения производственной практики, трудоустройства и дальнейшего профессионального роста на предприятиях, работающих под управлением компании.
«В состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» входят крупнейшие предприятия в ПФО по производству и переработке сельхозпродукции, а мы — единственный в Удмуртии вуз, выпускающий специалистов для работы в этой отрасли, — пояснил ректор ИжГСХА Виктор Любимов. — Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы встретились две заинтересованные стороны — будущие соискатели и работодатели. Студентам стоит заранее определиться с местом работы и получить о нем исчерпывающую информацию», — сказал он.
В качестве работодателей на ярмарке свою деятельность презентовали субхолдинги «КОМОС ГРУПП»: «ОАО «МИЛКОМ» — ведущий производитель молочной продукции в Удмуртии, птицефабрика «Вараксино» и Удмуртская птицефабрика, представляющие яичное направление, и Глазовский комбикормовый завод — ведущий производитель престартерных комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
По словам студентов академии, посещение ярмарок вакансий полезно не только для выпускников, но и для тех, кто только начал учиться в вузе. Этой точки зрения придерживается студентка 4 курса Алина Рыскулова, которая заканчивает зооинженерный факультет по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». По ее словам, сразу после окончания университета очень сложно устроиться на хорошую работу, поэтому уже во время обучения необходимо участвовать в подобных мероприятиях. «Для начала можно пройти практику на одном из предприятий и зарекомендовать себя, а после окончания обучения трудоустроиться будет проще, — считает Алина. — Я планирую работать по специальности, поэтому сегодня заполнила анкету, и очень хочу, чтобы меня пригласили на работу на „Восточный“ или „Кунгурский мясокомбинат“.
Для некоторых студентов ярмарка — это еще и возможность получить актуальную информацию с рынка труда, которая может пригодиться в будущем.
»Встреча оказалась для меня очень продуктивной, я хотел изучить рынок труда, получить актуальную информацию о вакансиях в нашей отрасли, определить наиболее интересные сферы деятельности и напрямую пообщаться с работодателями», — рассказал магистрант Константин Устюгов.
По словам сотрудников ИжГСХА, подобные мероприятия стимулируют студентов после окончания высшего учебного заведения устраиваться на работу по специальности, поскольку HR-специалисты подробно рассказывают о специфике деятельности компаний и перспективах их развития.
Так, сотрудники отдела кадров «МИЛКОМ», птицефабрики «Вараксино», Удмуртской птицефабрики и Глазовского комбикормового завода рассказали о преимуществах работы на предприятиях субхолдингов. Помимо конкурентной заработной платы и гарантированного соцпакета в компании действует система наставничества, отработанная годами практики. Это позволяет новым сотрудникам быстро овладеть необходимыми умениями и навыками и влиться в коллектив профессионалов.
Кроме ИжГСХА, агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» активно сотрудничает и другими учебными заведениями Удмуртской Республики. «Нашими постоянными партнерами стали Сарапульский политехнический колледж, Ижевский торгово-экономический техникум, Ижевский индустриальный техникум — рассказал Павел Пискунов, начальник отдела по подбору, оценке и развитию персонала „КОМОС ГРУПП“. — С каждым годом география работы со студентами расширяется, к сотрудничеству присоединяются новые учебные заведения. К примеру, 14 мая ярмарка вакансий впервые пройдет в Казанской академии ветеринарной медицины имени Баумана, а 18 мая — в Сарапульском индустриальном техникуме».
ИА «Сусанин»: последние новости
Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику В Удмуртии выбрали нового руководителя фонда капремонта Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать303
Путин выдвинул кандидатуру премьера1173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»83
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Новости партнеров
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение