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Шляпки, цветы и скачки: в Ростове стартовал 116-й скаковой сезон
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Шляпки, цветы и скачки: в Ростове стартовал 116-й скаковой сезон 

Деловое сообщество 2 часа назад
Подобный интерес давно никого не удивляет, зрелище воистину масштабное. В программе отлично подготовленные испытания лошадей чистокровной верховой и буденновской пород, показательные выступления представителей школы верховой езды, конкурс дамских шляпок. Есть на что посмотреть. Старт началу скакового сезона дал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Он заявил, что донские власти продолжат поддерживать конный спорт в регионе. «Проведение скачек для казачьего Дона — добрая традиция. Сегодня это одна из визитных карточек нашего региона, один из брендов нашей области», — подчеркнул Константин Рачаловский.
Конезаводы ростовской области традиционно сильны разведением скаковых лошадей. Вот и в этом сезоне в большинстве скачек победителями стали донские лошади. Лидером по количеству победителей стал ООО Конный завод «Донской», Орловского района.
Конечно же самым ярким событием открытия 116-го сезона стали скачки стипль-чез на приз «Мемориал П. П. Брикеля». Ростовский ипподром единственное место в стране, на котором проводятся такие скачки. В настоящее время стипль-чез разыгрывают на ипподромах или специально оборудованной местности с искусственными неподвижными препятствиями полевого типа: хворостяными засеками, земляными валами, заборами, живыми изгородями, а также сухими и наполненными водой канавами и т. п.
В России стипль-чез разыгрывают на дистанции 4000—6000 м для лошадей чистокровной верховой породы или, что бывает значительно реже, различные помеси чистокровных лошадей с другими верховыми породами. Зрители были буквально заворожены стремительно меняющейся борьбой на маршруте в три тысячи метров. Фаворитка прошлогоднего скакового сезона гнедая кобыла Вика Стар вновь успешно преодолела засеки, хердели, земляной вал и стала первой в этом сложном испытании.
Любителей скачек ожидают на ростовском ипподроме каждое воскресенье до конца сентября. Соревнования проводятся в любую погоду, начало традиционно в 11:30.
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