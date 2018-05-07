Депутаты Госдумы на региональной неделе встречались с избирателями и участвовали в Первомае

В рамках завершившейся региональной недели парламентарии встречались с избирателями, участвовали в первомайских шествиях и поздравляли ветеранов с предстоящим Днём Победы, передаёт пресс-служба палаты.

В частности, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил свой избирательный округ — Саратовскую область , где проконтролировал строительство новой школы в областном центре. Политик отметил, что благодаря помощи из федерального бюджета в размере около 780 млн рублей школа примет первых учащихся уже до конца текущего года.

Напомним, ранее председатель Госдумы взял строительство школы под личный контроль после того, как в феврале жители Саратова обратились к нему с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Кроме того, Вячеслав Володин посетил Озинский район Саратовской области, где встретился с жителями посёлка Ветеран. Вместе с губернатором области Валерием Радаевым он осмотрел дома второй очереди посёлка, введённые в эксплуатацию и заселённые в этом году.

В Озинках в 2006 году по инициативе Володина был построен посёлок для нуждающихся в жилье одиноких ветеранов.

Вице-спикер палаты Ольга Тимофеева приняла участие в торжественной церемонии открытия музея генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, отметив важность развития кадетского движения для страны.

В День весны и труда, 1 Мая, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул объединяющее значение первомайских демонстраций, на которых люди разных возрастов, политических взглядов и профессий неизменно выдвигают лозунги в защиту прав и интересов работников.

По инициативе члена думского Комитета по труду, социальным вопросам и делам ветеранов Светланы Бессараб Краснодаре прошла акция «Первомайское фото на память». Каждый желающий смог сфотографироваться в первомайской тематике на специальной фотозоне и забрать фото на память.

Выступая на митинге в Нижнем Новгороде, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил особую роль региона в истории России , пожелав участникам празднований счастья, замечательного настроения и достижений во всех делах и начинаниях.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский вместе с депутатами фракции также выступил на партийном митинге, посвящённом 1 Мая. По мнению Жириновского, в этом день Россия традиционно отмечает «праздник замечательного, мужественного, доброго и умного народа».