Руденя рассказал, как добиться выполнения поставленных президентом задач

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Руденя присутствовал в понедельник в Большом Кремлевском дворце на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина

"Главное, что было сказано президентом — народ ждет конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований", — отметил Руденя.

По его словам, первоочередные направления для региона — развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса.

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