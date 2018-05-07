Ещё
Руденя рассказал, как добиться выполнения поставленных президентом задач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руденя рассказал, как добиться выполнения поставленных президентом задач 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ТВЕРЬ, 7 мая — РИА Новости. Для решения задач, поставленных президентом России, необходимо повысить эффективность работы всех уровней власти, заявил глава Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Руденя присутствовал в понедельник в Большом Кремлевском дворце на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина.
"Главное, что было сказано президентом — народ ждет конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований", — отметил Руденя.
По его словам, первоочередные направления для региона — развитие инфраструктуры, в том числе дорог, медицины, образования, системы ЖКХ, газификация региона, создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
В Испании выбрали самого красивого мужчину Гурцкая: новый срок Путина станет периодом прорыва для одаренной молодежи Илон Маск откроет кондитерскую фабрику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера507
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели342
Гости инаугурации и новый лимузин Путина767
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев258
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение