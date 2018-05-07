По проселочной дороге из родного села лежал его путь в ряды армии

БОГОРОДСКПо проселочной дороге из родного села лежал его путь в ряды армииВ песне «С чего начинается Родина?» немало ответов на этот вопрос. Один из них: «Вот с этой дороги проселочной, которой не видно конца». Именно с такой дороги и начинался путь в большую жизнь у Александра Михайловича Афонина , которому 28 апреля исполнится 80 лет.

Родился он в многодетной семье в селе Лукино — одном из красивейших уголков нашего района. Здесь буквально все пропитано историей, а природа — чарующа, неповторима. Пойма великолепной Кудьмы, поля и перелески, храм Покрова Пресвятой Богородицы, усадьба знаменитого на всю Россию музыковеда и литератора А. Д. Улыбышева — всё это с детских лет вошло в сердце Афонина. И еще — воспринятая с молоком матери любовь к труду, чувство взаимопомощи и поддержки — то, что составляет основу деревенской жизни.

С ранних лет все дети в семье Афониных участвовали в ведении домашнего хозяйства, на— учились работать и руками, и головой. Это относится и к Александру Михайловичу, которого родные звали Королем — за его способность создавать разные поделки, нужные в быту. По проселочной дороге ходил Саша Афонин, самый младший в семье, в Лакшинскую школу, где пытливо познавал азы знаний. Затем и на работу в лукинское отделение Комаровской лесомелиоративной станции. Техника бригады хранилась вблизи Кудьмы, прямо под открытым небом. В задачу коллектива входило обустройство поймы реки — выкорчевывание пней, осушение болот, посев на очищенной территории культурных трав — тимофеевки, люцерны — кормовой базы животноводства. Парень работал прицепщиком на тракторе, почти без выходных, занимался своим делом с большим старанием.

По проселочной же дороге из родного села лежал его путь в ряды армии. Служил три года в зенитно-артиллерийской части группы советских войск в Германии . Вот здесь и помогла солдату тяга к технике, стремление разобраться в сложностях функционирования каждого механизма, каждой детали. Служил примерно, добросовестно. Свидетельство тому — и честь быть сфотографированным на фоне развернутого знамени части, и отпуск домой (что, в случае служения за рубежом Родины, было событием нечастым). После демобилизации устроился работать в Богородске в строительное управление № 2, что базировалось при бывшем заводе «Кожзаменитель» (он же впоследствии «Искож» и АО «Оканит»). Как спец по «железякам» начинал слесарем, потом стал молотобойцем (а это более сложная и ответственная, требующая творческого подхода профессия). В автохозяйстве № 10 (оно же — ПОГА, АО «Богородсктранссервис») было больше возможностей проявить себя, свои способности. Целых 42 года посвятил Александр Михайлович этой ставшей для него родной организации (а общий трудовой стаж у него 52 года). Здесь он стал настоящим новатором и в прямом, и в переносном смыслах слова.

По долгу службы мне, корреспонденту газеты, не раз приходилось встречаться с ним в обустроенном им и оборудованном разнообразными инструментами уголке, где каждая вещь имела свое место, свой ящичек, свой стеллаж. Всё четко, аккуратно, как в аптеке. Была и своя, а вернее, общая для организации кузница, которую он, что называется, курировал. В то время, как помнится, запчасти были в дефиците. Вот надо было умельцу кумекать головой и воплощать задуманное чуткими к металлу руками. Каких только уникальных деталей, механизмов ни приходилось делать ему! «За Афониным — как за каменной стеной», — такая фраза стала обычной в автохозяйстве. Именно он своим трудолюбием, творческой жилкой, основательностью и добросовестностью способствовал во многом обеспечению бесперебойной работы техники. И совсем не напыщенно, а естественно на вечере в честь 60-летия А. М. Афонина прозвучали слова руководителя организации Б. Н. Новикова: — Я готов целовать ваши золотые руки! За годы трудовой деятельности, которая вышла далеко за рамки пенсионного возраста, Александр Михайлович имеет многие правительственные, ведомственные и иные награды, почетные грамоты, медали, знаки, благодарности. Но главная для него награда — уважение людей, которым, как и обществу, он служил и служит достойно. Совсем не случайно пять раз А. М. Афонина избирали депутатом городского Совета. На этой общественной должности для города и жителей своего округа он сделал много добрых дел по благоустройству территории, улучшению условий быта людей.

До сих пор действует оборудованная по инициативе Афонина спортплощадка недалеко от его дома на улице Герцена. И сейчас там стоят большие футбольные ворота, в которые могут забивать мячи и взрослые, и дети. А разве забудешь когда-то наряженную и электрофицированную им новогоднюю елку на улице — яркую радость для всех! Александр Михайлович остался последним из династии Афониных. Двое братьев — Владимир и Иван — были участниками Великой Отечественной войны. Александр Михайлович, как и его братья, очень любит музыку, знает много народных песен и частушек. Когда он берет в руки русскую гармонь, лицо его становится еще чище и добрее. И на нем расцветает такая знакомая чисто афонинская улыбка.

Автор: ПЧЕЛИН Николай

Источник: «Богородкая газета»