Ещё
Показ мультфильмов организуют в Марушкинском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Показ мультфильмов организуют в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» в поселении Марушкинское 15 мая организуют показ мультипликационных фильмов. Мероприятие будет посвящено творчеству писателя Елены Благининой.
— Тематические встречи в нашем учреждении проходят регулярно. Мы хотим познакомить ребят с творчеством писателя Елены Благининой. По рассказам автора было выпущено несколько мультфильмов. Среди них картина «Котенок». В конце мероприятия ребята смогут обсудить просмотренный фильм, — прокомментировали сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» поселения Марушкинское.
Отметим, что начнется показ в 17:00. Вход свободный.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Ремонтные работы завершатся в четырех подъездах Филимонковского до конца мая Танцевальный коллектив из Троицка стал обладателем диплома творческого конкурса Ремонт подъездов завершат в поселении Вороновское
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать590
Мир отреагировал на инаугурацию Путина350
Путин раздал первые указы300
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1300
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение