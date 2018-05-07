Показ мультфильмов организуют в Марушкинском

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Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» в поселении Марушкинское 15 мая организуют показ мультипликационных фильмов. Мероприятие будет посвящено творчеству писателя Елены Благининой

— Тематические встречи в нашем учреждении проходят регулярно. Мы хотим познакомить ребят с творчеством писателя Елены Благининой. По рассказам автора было выпущено несколько мультфильмов. Среди них картина «Котенок». В конце мероприятия ребята смогут обсудить просмотренный фильм, — прокомментировали сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» поселения Марушкинское.

Отметим, что начнется показ в 17:00. Вход свободный.