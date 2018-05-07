Жители задыхаются. В Симферополе третьи сутки горит свалка

«Полигон горит каждый год, но так не горело уже давно. Ночью весь поселок накрыло едким дымом. Сейчас ветер дует в сторону города, в нашу сторону ничего не сносит, но это временно. Вчера ночью было видно высокое пламя над полигоном. Вся Каменка с часу ночи задыхалась», — сообщила активистка Екатерина Горелкина.

Ситуация вокруг полигона ТКО в Каменке остается напряженной. Официально полигон закрыт уже год. Но, со слов местных жителей, компания «Экоград» продолжала свозить туда отходы для переброски с автомобилей малой вместимости в большие с последующим вывозом на полигон в Белогорске.

«30 апреля Аксенов (глава РК, — прим. ред) дал распоряжение, и действительно, «Экоград» перестал туда свозить мусор. Но перед этим рядом с полигоном была площадка для перегрузки мусора. Все ценное — пластик и прочее, перебирали и отправляли на переработку, оставляли только органику. А сейчас это просто подожгли, чтобы скрыть все следы махинаций», — рассказала Горелкина.

«Это один из способов заработка на ТКО. Когда компания официально занимается вывозом отходов, но вместо этого занимается сортировкой и утилизацией наиболее ценных его составляющих. Будь то макулатура, металлолом или пластиковые бутылки», — пояснил Юрий Молодожен, бывший заместитель директора по утилизации ТКО компании «РАФ».

В пресс-службе симферопольской городской администрации заявляют, что причиной возгорания стала сухая трава «Возгорания на закрытых полигонах ТКО довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне, за последнюю неделю отсыпка не производилась, что вероятно и стало причиной возгорания», — заявили в ведомстве.