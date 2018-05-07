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С имущества санатория «Сосновый бор» в Рязани сняли арест
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С имущества санатория «Сосновый бор» в Рязани сняли арест 

АиФ Рязань 35 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязанской области продолжается работа по выведению ООО «Санаторий „Сосновый бор“ из процедуры банкротства, сообщает пресс-служба облправительства.
Власти региона предприняли ряд мер по передаче санатория „Сосновый бор“ в собственность области.
В настоящее время продолжается работа по выведению ООО „Санаторий „Сосновый бор“ из стадии наблюдения. Это завершающая процедура по выходу из банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества.
Имущество ООО „Санаторий „Сосновый бор“ находилось под арестом приставов, но в связи с погашением кредиторской задолженности принято решение о снятии ареста.
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