С имущества санатория «Сосновый бор» в Рязани сняли арест

Рязанской области продолжается работа по выведению ООО «Санаторий „Сосновый бор“ из процедуры банкротства, сообщает пресс-служба облправительства.

Власти региона предприняли ряд мер по передаче санатория „Сосновый бор“ в собственность области.

В настоящее время продолжается работа по выведению ООО „Санаторий „Сосновый бор“ из стадии наблюдения. Это завершающая процедура по выходу из банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества.

Имущество ООО „Санаторий „Сосновый бор“ находилось под арестом приставов, но в связи с погашением кредиторской задолженности принято решение о снятии ареста.