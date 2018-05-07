Глеб Никитин: «Владимир Путин задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего»

«В своем выступлении Президент дал сигнал руководителям всех уровней — служение России и ее гражданам должно быть главным смыслом работы», — отметил по итогам церемонии Глеб Никитин. «Я хочу обратиться к представителям всех органов власти региона: отзывчивость, открытость, внимание к интересам жителей, о которых говорил Президент — это важнейшая часть наших служебных обязанностей, недопустимо пренебрегать этими принципами. Владимир Путин задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего. У нас уже есть готовые решения в сфере кадровой политики, представим их и начнем работу», — заявил глава региона.

Также Глеб Никитин отметил готовность региона к реализации и других задач, поставленных Президентом в обращении к российскому народу: «Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость прорыва во всех сферах жизни. Особый акцент сделан на улучшении демографической политики, развитии науки и технологий, повышении благосостояния граждан, обновлении городов и сел, необходимости обратной связи между властью и жителями. В Нижегородской области мы активно работаем в этих направлениях. Это и развитие городской среды, и ряд проектов в сфере экономики, например, центр повышения производительности труда, о котором я недавно докладывал Президенту, и внедрение цифровых технологий. История не прощает непоследовательности, сказал Владимир Путин, сейчас нет времени на то, чтобы бесконечно искать какие-то пути развития. Четко обозначить приоритеты нам поможет Стратегия развития региона до 2035 года, к работе над которой будем привлекать и жителей; предстоит кропотливо собирать и обсуждать интересные проекты. Это настоящая командная работа, о важности которой говорил глава государства».