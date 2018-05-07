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До 2 июля в Петрозаводске снесут 6 аварийных домов
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До 2 июля в Петрозаводске снесут 6 аварийных домов 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Еще девять зданий демонтируют до конца года.
В Петрозаводске прошел аукцион на выполнение работ по сносу аварийных домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Карелии.
Как сообщила начальник отдела жилищной инфраструктуры мэрии города Наталья Чернобай, в срок до 2 июля предусмотрен снос домов по адресам: ул. Халтурина, 3А, пер. Чапаева, 6, ул. Луначарского, 34, ул. Ригачина, 38, ул. Чапаева, 2, ул. Локомотивная,19. На их демонтаж бюджетом предусмотрено 2,2 млн рублей.
Предполагается, что помимо этого до конца года будут демонтированы еще 9 аварийных жилых зданий.
По материалам: ptzgovorit.ru
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