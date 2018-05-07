Названа дата закрытия переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги

Переправу Салехард Лабытнанги закроют 10 мая. Эту предварительную дату корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник отдела развития водного транспорта управлении транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Костогрыз во время обследования маршрута на переправе.

Он пояснил, что 10 мая комиссия ещё раз оценит оперативную обстановку и примет решение о закрытии дороги и начале работы вездеходов на воздушной подушке.

Алексей Костогрыз рассказал, что всего в период межсезонья будут работать два вездехода на воздушных подушках компании «Ямалавтодор». Сейчас транспорт полностью готов к работе. В ближайшее время утвердят расписание. Как и в прошлые годы, вездеходы будут ходить с 07:00 часов до 23:00 часов. Подушки в основном будут работать по наполнению. Если наполняется подушка быстрее, чем это предусмотрено по расписанию, то наполнилась — ушла. В пиковый период будет более интенсивное движение судов. Помимо этого, перевозками будут заниматься частники.

В этом году стоимость перевозки составляет 120 рублей с человека и 60 рублей — за багаж. Один вездеход вмещает 20 человек. В прошлом году переправу закрыли 5 мая.