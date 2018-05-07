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«Забила скалкой»: жительница Башкирии отправится за решетку на 5 лет
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«Забила скалкой»: жительница Башкирии отправится за решетку на 5 лет 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке на скамье подсудимых оказалась 53-летняя местная жительница. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью супругу, которое привело к его смерти.
Произошла семейная драма еще 4 января. Тогда чета проводила вечер у себя дома. У супруга зазвонил телефон, жена заподозрила благоверного в измене и решила, что он говорит с другой женщиной. В пылу эмоций между парой разразилась ссора. Женщина схватила попавшую под руку скалку и дважды ударила супруга по голове. Мужчина рухнул на пол. Жена позвала на помощь медиков, но через неделю пострадавший скончался в больнице.
— Вину женщина признала полностью. Она помогала в расследовании и раскаялась в преступлении. Также суд принял, как смягчающее обстоятельство состояние здоровья виновницы, ее возраст и тот факт, что женщина оказала первую помощь супругу, — рассказали в Стерлитамаком городском суде.
Слуги Фемиды приговорили ревнивицу к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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