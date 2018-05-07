«Забила скалкой»: жительница Башкирии отправится за решетку на 5 лет

Стерлитамаке на скамье подсудимых оказалась 53-летняя местная жительница. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью супругу, которое привело к его смерти.

Произошла семейная драма еще 4 января. Тогда чета проводила вечер у себя дома. У супруга зазвонил телефон, жена заподозрила благоверного в измене и решила, что он говорит с другой женщиной. В пылу эмоций между парой разразилась ссора. Женщина схватила попавшую под руку скалку и дважды ударила супруга по голове. Мужчина рухнул на пол. Жена позвала на помощь медиков, но через неделю пострадавший скончался в больнице.

— Вину женщина признала полностью. Она помогала в расследовании и раскаялась в преступлении. Также суд принял, как смягчающее обстоятельство состояние здоровья виновницы, ее возраст и тот факт, что женщина оказала первую помощь супругу, — рассказали в Стерлитамаком городском суде.