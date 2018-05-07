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Митинг «Спасибо за Победу»
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Митинг «Спасибо за Победу» 

Управа Южнопортового района 37 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Сегодня в Южнопортовом районе состоялся митинг «Спасибо за Победу» в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы. На торжество в качестве почетных гостей были приглашены участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветеранский актив.
Перед Монументом Вечной Славы в память о работниках 1-го ГПЗ, погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались жители, учащиеся школ, администрация района.
В своей речи глава Южнопортового района Никитин Сергей Владимирович выразил благодарность ветеранам, чей бессмертный подвиг останется в веках. На митинге также выступала депутат московской городской Думы Зотова Зоя Михайловна.
Присутствующих на митинге поздравили с праздником Великой Победы воспитанники ГБУ МТК «Святогор», прочитавшие стихи.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В заключительной части митинга участники возложили цветы к Монументу Вечной Славы.
После окончания митинга состоялся праздничный концерт, на котором выступали танцевальный ансамбль ГБУ МТК «Святогор» и школа танцев Дарьи Сагаловой.
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