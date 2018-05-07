Митинг «Спасибо за Победу»

Сегодня в Южнопортовом районе состоялся митинг «Спасибо за Победу» в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы. На торжество в качестве почетных гостей были приглашены участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветеранский актив.

Перед Монументом Вечной Славы в память о работниках 1-го ГПЗ, погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались жители, учащиеся школ, администрация района.

Присутствующих на митинге поздравили с праздником Великой Победы воспитанники ГБУ МТК «Святогор», прочитавшие стихи.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В заключительной части митинга участники возложили цветы к Монументу Вечной Славы.