Этот человек высадил 8 млн деревьев и восстановил лес, вырубленный 100 лет назад

MC Дэвис, бывший карточный игрок и бизнесмен, потратил 90 миллионов долларов собственных средств, чтобы открыть самый крупный частный заповедник в США . За последние 20 лет Дэвис высадил свыше восьми миллионов саженцев, и теперь его лес полон исчезающими видами животных.

Источник фотографий: Ecology.md К своим 70 годам МС Дэвис прошел длинный путь от тесного трейлера на грунтовой дороге до миллионов. Скопив свой первый капитал в игорном бизнесе, наш герой занялся торговлей землей и правами на собственность.

Так он сделал сотни миллионов долларов… но 20 лет назад в его сознании произошёл переворот.

«Все началось, когда я застрял в пробке. Был дождь, и я был очень раздражен. — рассказывает МС Дэвис, — И тут я увидел школьный шатер с надписью «Презентация Черного Медведя». Я не знаю, зачем я туда пошел. Я вообще никогда не задумывался, были ли в штате Флорида когда-нибудь черные медведи».

Это была обычная лекция о родном крае для детей, о том, как гибнет наша природа, о том, что ее нужно беречь и сохранять. Для Дэвиса это стало откровением, он с головой окунулся в тему экологии с той же страстью, с какой раньше играл в карты.

Он начал читать книги по экологии и принял решение потратить своё состояние на защиту природы. Отныне это стало делом его жизни.

На протяжении 20 лет Дэвис вложил около 90 миллионов долларов, чтобы скупить земли у лесозаготовительных компаний и восстановить леса, полностью вырубленные около 100 лет назад. Свой проект он назвал «Nokuse», что в переводе с языка индейского племени крик означает «Черный медведь».

Дэвис нашёл именно тот вид болотной сосны, который раньше рос на купленной им земле и высадил миллионы саженцев. За 20 лет он полностью восстановил всю экосистему, уничтоженную людьми в1930-х годах. Они полностью вырубили деревья и пустили их на пиломатериалы.

Теперь здесь вырос новый лес, где проживают орлы, скопы, рыси, лисы, еноты, броненосцы.

И это только начало проекта Nokuse, рассчитанного на целых 300 лет. Самому Дэвису жить осталось недолго, у него рак легких 4-й стадии, но его дело продолжит его команда. Все свои деньги миллионер завещал на реализацию своего экологического проекта, а также на содержание центра экологического образования, который он создал для обучения школьников штата Флорида.

«Я не могу изменить людей вашего возраста, — говорит Дэвис взрослым, — но дайте мне четвероклассников!..» Его идея греет его сердце и заставляет улыбаться.