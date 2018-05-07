10 приложений, которые облегчат ваше путешествие за границу

Всё просто:век высоких технологий и их быстрое развитие с каждым днём облегчают нашу жизнь всё больше и больше. Будем честны, мобильные приложения берут на себя гигантский пласт обязанностей, освобождают нас от лишних действий, а главное стрессов. Без телефона сейчас трудно представить себе наш самый обычный день, что же говорить о путешествиях, тем более в дальние края. Итак, поговорим о том, какие программы в обязательном порядке надо установить на свой смартфон, дабы чувствовать себя за границей как дома.

Билеты

Aviasales/Kuрibilеt/One Two Trip

Многочисленые сервисы по подбору билетов работают по схожей схеме: собирают различные предложения от ведущих авиакомпаний и отелей. Здесь быстро можно отсеять ненужное и неподходящее — фильтры по датам, цене, времени вылета и прилета в помощь. Здесь же бронируем или сразу оплачиваем билет. Первый шаг навстречу путешествию сделан!

Жилье

Couchsurfing

Предложение для смелых, общительных и открытых для новых знакомств. Люди по всему миру готовы безвозмездно предоставить свое жилище путешественникам. Конечно, злоупотреблять гостеприимством не стоит — обычно остановки в таких местах рассчитаны на пару дней. Предварительно почитайте отзывы о хозяине — так можно узнать, не пристает ли он к гостям, и не возникало ли с ним каких-то «сложностей» у предыдущих путешественников.

Возможно, опробовав такой стиль путешествий, в следующий раз вы сами станете хостом и будете встречать иностранных гостей. Отличный ресурс для новых впечатлений.

Airbnb

Фотография: Legion-Media.ru Еще одно модное приложение краткосрочной аренды частного жилья для путешественников (хоумшеринга). И, хотя в данном случае придется платить за проживание, это обойдется гораздо дешевле, чем номер в отеле. Тут можно снять комнату, квартиру, дом и даже такие экстравагантные варианты как дом на дереве, жилую баржу, замок и вигвам (да-да, люди предлагают и такое). Кроме того, Airbnb цепляет особенными впечатлениями от поездок, удовлетворяя желания гостей чего-то более уютного и рукотворного, чем проживание в традиционных местах остановки туристов — прочувствовать атмосферу и колорит местного населения и культуры, можно как раз оказавшись в квартире местных жителей.

Конечно, вы не раз пользовались этим приложением дома, но вот его главный плюс для путешествий — возможность работы оффлайн, а вот это, ой как пригодится. Переводит как устную, так и письменную речь, распознает текст на фото, поддерживает более сотни языков, а еще и разговоаривает. Всё, на рынках, в барах и ресторанах вы спасены.

Duolingo

Бонусом к переводчику неплохо бы и сами подучить какой-нибудь иностранный язык. Duolingo предоставляет множество интерактивных способов:уроков, игр, ежедневного словаря новых слов — глядишь, к поездке будете во всеоружии.

Деньги

XE Currency

Фотография: Legion-Media.ru Нет, увы, российский рубль принимается далеко не везде, да что там говорить…и евро тоже не всесилен. Иногда наступает момент, когда на курорте валюту приходится поменять на местную. Но, главная сложность поджидает нас в конвертации, не всегда легко так сходу перевести 123456 тайландских батов в рубли. ХЕ спешит на помощь. Главное, не забывайте обновлять курс валют при походе по магазинам, тогда точно не заплатите лишнего.

Связь/Сеть

Osmino Wi-Fi А вот еще один must have любого путешествия — доступ к интернету. В наше время практически все отели, кафе и общественные места предоставляют wi-fi, но вот всегда ли он free, это большой вопрос. И тут на помощь придет сообщество таких же путешественников, кто уже нашел заветный ключик к интернету. Пользователи приложения по всему миру оперативно обновляют базу точек доступа и паролей к ним. Скачайте приложение, чтобы всегда оставаться online, выставляя очередные фоточки с пляжа на зависть друзьям и коллегам.

Фотография: Legion-Media.ru Инфраструктура

Flush — Toilet finder

Было бы смешно, если бы не так правдиво. В путешествиях бывают такие моменты, что найти туалет надо здесь и сейчас, а желательно еще и срочно. Технологии дошли и до такого — приложение работает по схожей схеме с предыдущим: скачиваем программу, подключаем интернет и геолокацию — вуаля, постоянно обновляемый список общественных уборных в вашем распоряжении. Будьте уверены, такое приложение точно нужно иметь про запас, ведь никто не застрахован от несвежей еды в местных ресторанчиках, например…

Фотография: Legion-Media.ru AroundMe

Приложение изучает вашу геолокацию и выдает список ближайших к вам баров, банков, заправок, больниц, отелей, магазинов, ресторанов, супермаркетов, кино и театров, стоянок такси и остановок общественного транспорта — всего, что может пригодится человеку в путешествии. Это полезно, если вам захотелось посмотреть кино, и необходимо, если вы заболели за границей. Такой своеобразный режим «всё включено».

Карты

Maps.Me Конечно, бумажные карты никто еще не отменял, и многие туристы с удовольствием продолжают пользоваться ими. Но, часто это связано с тем, что большинство мобильных навигаторов и карт оказываются реально полезными и быстрыми только при наличии интернета, когда его нет — это бесполезные программы на наших смартфонах. Maps.Me — программа, которая не бросит вас даже, если окажется в оффлайн-режиме. Единственное важное условие — скачать карты интресующих вас городов можно только при наличии интернета, поэтому сделать это нужно заранее.

Фотография: Legion-Media.ru