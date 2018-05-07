На Ямал в навигацию доставят новые убойные комплексы

В навигацию на Ямал доставят два модульных убойных комплекса производительностью 100 голов оленей в смену, которые планируют установить в селе Питляр Шурышкарского района и селе Белоярск Приуральского района.

Составляющих для модульных убойных комплексов изготовит компания «ТехнохолодУрал».

Это комплексы контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. В Питляре убой на комплексе будет проводить сельхозпредприятие «Мужевское», в Белоярске — мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», — сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, убойные комплексы приобретаются в рамках областной программы «Сотрудничество». Первый из трёх запланированных объектов установлен в городе Тарко-Сале в декабре прошлого года, его эксплуатирует совхоз «Верхне-Пуровский».