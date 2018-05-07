Дирижабль-авианосец и другие худшие военные изобретения в истории

Армия всегда стремится быть первой в военно-технологическом плане. Даже малейшее превосходство противника в вооружении может определить исход сражения. Но иногда «гонка вооружений» порождает совершенно комичные модели.

Британский огнеметный джип

Почему бы не нацепить огнемет на бронетранспортер или на джип? Пусть они не только занимаются переброской войск, но и заодно бьют на поражение по противнику. Еще «лучше» — вывести все баки с легковоспламеняющимися жидкостями наружу. В данном случае джип определенно выигрывает у бронетранспортера — он создает меньше шума при движении, что предоставляет водителю и экипажу, со всех сторон окруженным баками и канистрами с топливом, хотя бы один шанс вернуться с боевого задания.

Джип использовался на завершающем этапе Второй мировой, причем насколько успешным было его использование, никому не известно. На фотографии видно, как из-за спины водитель защищен баллоном с топливом для огнемета, а спереди его заботливо прикрывает бензобак. В Имперском Военном музее в Даксфорде сохранился один-единственный образец машины. Что, в целом, предсказуемо, учитывая количество баков с легковоспламеняющимися жидкостями, выведенными наружу. Боевые действия на таком джипе по здравому смыслу схожи с курением на бензоколонке.

Царь-танк

Отечественный военный и инженерный гений также отметился на поприще весьма сомнительных военных изобретений. Одним из наиболее достойных упоминания в данном контексте является «адская машина» времен Первой мировой войны под названием «Царь-Танк».

Огромный колесный боевой механизм с проектной скоростью передвижения порядка 17 километров в час мог произвести колоссальный психологический и деморализующий эффект на противника, но увы, на этом его полезные качества заканчивались — даже самый простой залп шрапнели по колесным спицам выводил машину из строя.

Вдобавок, не взирая на тот факт, что гигантские колеса «Царь-танка» на испытаниях и впрямь ломали березы, словно спички — высокой проходимостью он не отличался — задний управляемый каток, при отсутствии двигателя соответствующей мощности, моментально увязал в грунте. Испытания показали непригодность машины на военном поприще. Вся эта огромная конструкция ржавела в лесу, пока ее не разобрали на металлолом уже при новой российской власти, в 1923 году.

Дирижабль-авианосец

Проекты создания огромных дирижаблей-авианосцев первой половины ХХ века кажутся нам чем-то фантастическим, овеянным романтическим ореолом стимпанка. Однако жизнеспособные прототипы имели место, как в Соединенных Штатах , так и в Германии в межвоенный период.

Военные самолеты того времени — как истребители, бомбардировщики, так и разведчики, не могли похвастаться нынешними показателями дальности полета без дозаправки. Масса их тоже была ниже, поэтому свое место нашел проект создания огромных воздушных судов, которые могли бы доставлять авиацию на значительные расстояния. [С-BLOCK]

Одним из разработчиков был инженер Карл Анштейн, который создал в апреле 1933 дирижабль Макон США, а после его «сестру» — Акрон США. Грузоподъемность Макона позволяла поднять в небо пять самолетов F9C «Sparrowhawk». Механизм выпуска самолетов с дирижабля, равно как и возвращения их обратно, заслуживает отдельного внимания — он представлял собой крючок, к которому самолет цеплялся, подойдя к дирижаблю вплотную.

Провальным этот проект стал из-за своей уязвимости — размеры цепеллинов, небольшая скорость и низкая маневренность делала их идеальной мишенью практически для любых сил противника. Как показал опыт, они плохо переносили и непогоду. Например, уже упомянутый Макон, погиб 12 февраля 1935 года, не справившись с бурей.

«Слава роботам» или ходячий грузовик

Ходячий робот-грузовик был разработан американской фирмой «Дженерал Электрик» в конце 60-х годов. Сия конструкция предназначалась для поддержки пехоты на пересеченной местности, а поддержку предполагалось выражать посредством перенесения груза.

По сути, этот робот должен был взять на себя функцию грузовика или обоза там, где обычный грузовик был пройти не в состоянии. Но, увы — мало того, что робот предупреждал о себе за километры сильным шумом и не отличался устойчивостью, так им еще было невозможно управлять. Весил он больше тонны и передвигался со скоростью не более 5 миль в час. Так что, невзирая на все современные проекты наподобие BigDog (четырехногий грузовой робот с мощным искусственным интеллектом), лошадей, похоже, рано отправлять в отставку.

Вооруженный мотороллер

Французская армия во время Индокитайской войны решила обеспечить себя новым «суперпробивным» оружием, не отказываясь от привычных мотороллеров. Для этого они прикрепили на них 75-миллиметровую пушку, что, по задумке, должно было «пробивать» дорогу.

Орудие, закрепленное на мопеде, являлось безоткатным — то есть оно не давало столь сильной отдачи, которую мы привыкли видеть в фильмах про артиллеристов, и не нуждалось в лафете. Но «чудо техники» французам не помогло. Они проиграли решающее сражение за гарнизон Дьенбьенфу и вынуждены были капитулировать.