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Сенатор Лисовский осенью внесет в Госдуму законопроект об ограничении работы супермаркетов
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Сенатор Лисовский осенью внесет в Госдуму законопроект об ограничении работы супермаркетов 

Rambler News Service 37 минут назад
Законопроект об ограничении времени работы супермаркетов будет внесен на рассмотрение в Госдуму в конце сентября — начале октября, сообщил RNS автор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
«Тут многое зависит от правительства, потому что предыдущее правительство было несколько против, возможно с приходом нового правительства что-то поменяется. Скорее всего это (внесение в Госдуму законопроекта об ограничении работы супермаркетов. — RNS.) будет сентябрь—октябрь, наверно. Конец сентября — начало октября», — сказал он.
Ранее сенатор Сергей Лисовский разработал законопроект, который предполагает ограничение работы супермаркетов в ночное время и по выходным для поддержки малого и среднего предпринимательства. В правительстве раскритиковали предложения Лисовского, однако сенатор отметил, что не намерен отказаться от инициативы. Позже Лисовский сообщил, что скорректированный вариант законопроекта предполагает право властей регионов устанавливать время работы магазинов.
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