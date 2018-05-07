Стелу памяти Героя России Валерия Асапова открыли в Уссурийске

Сегодня в преддверии Дня Победы в Уссурийске прошла торжественная церемония открытия стелы имени Героя России Валерия Асапова . Мемориал установлен на входе в школу № 25.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено вдове погибшего генерала и главе администрации городского округа, сообщает ИА UssurMedia.

Память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта пришли почтить военнослужащие 5-й общевойсковой армии, а также поисковый отряд юнармейцев.

Вдова погибшего генерала Ольга Асапова поблагодарила собравшихся за то, что память о ее муже жива.

«Я не знаю более мужественного, честного и ответственного человека, чем Валерий Григорьевич, — сказала она. — Спасибо вам, что помните, чтите и ставите моего мужа в пример, он этого достоин».

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 24 сентября 2017 года во время операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор. Он попал под минометный обстрел боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ ). Его представили к званию Героя России посмертно.

В декабре прошлого года имя Валерия Асапова было присвоено школе № 25 города Уссурийска.