Школе в Уссурийске присвоено имя погибшего в Сирии генерала Асапова

Решение о присвоении школе его имени было принято в прошлом году.

— Я знал Валерия Асапова лично. Он был и остается для меня другом, на которого стоит равняться. Валерий Григорьевич был мужественным, честным и смелым человеком, который прошел горячие точки, получил тяжелые ранения, перенес четыре операции и продолжал воевать. Несите гордо имя, присвоенное вашей школе, и прославляйте ее новыми победами и достижениями, — отметил на линейке глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж

— Помните свою историю, без нее у нас нет будущего, — сказала на церемонии Ольга Асапова, вдова военного, поблагодарив за честь, оказанную ее погибшему супругу, который был «порядочным человеком, трудолюбивым офицером, уважающим свою страну».

Собравшиеся минутой молчания почтили память генерала-лейтенанта Валерия Асапова и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.

Сирии генерал-лейтенант возглавлял группу российских военных советников. 23 сентября командный пункт близ города Дейр-эз-Зор , в котором он находился, был обстрелян боевиками. От полученных ранений офицер скончался.

В 2013 году Валерий Асапов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он удостоен различных боевых наград, в числе которых орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги». Кроме того, Валерий Асапов награжден орденом «Герой Республики» (Сирия).