Школе в Уссурийске присвоено имя погибшего в Сирии генерала Асапова 

В приморском Уссурийске состоялась торжественная церемония присвоения школе №25 города имени Героя Российской Федерации Валерия Григорьевича Асапова, сообщает администрация городского округа.
Решение о присвоении школе его имени было принято в прошлом году.
— Я знал Валерия Асапова лично. Он был и остается для меня другом, на которого стоит равняться. Валерий Григорьевич был мужественным, честным и смелым человеком, который прошел горячие точки, получил тяжелые ранения, перенес четыре операции и продолжал воевать. Несите гордо имя, присвоенное вашей школе, и прославляйте ее новыми победами и достижениями, — отметил на линейке глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.
— Помните свою историю, без нее у нас нет будущего, — сказала на церемонии Ольга Асапова, вдова военного, поблагодарив за честь, оказанную ее погибшему супругу, который был «порядочным человеком, трудолюбивым офицером, уважающим свою страну».
Собравшиеся минутой молчания почтили память генерала-лейтенанта Валерия Асапова и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.
Валерий Асапов родился 1 января 1966 года в Кировской области. В 1987 году с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 1995 году в должности начальника штаба батальона был командирован в Чеченскую Республику, где получил тяжелое ранение ноги. В феврале 2013 года был назначен заместителем командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией ВВО, а в октябре 2016-го — командующим.
В Сирии генерал-лейтенант возглавлял группу российских военных советников. 23 сентября командный пункт близ города Дейр-эз-Зор, в котором он находился, был обстрелян боевиками. От полученных ранений офицер скончался.
В 2013 году Валерий Асапов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он удостоен различных боевых наград, в числе которых орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги». Кроме того, Валерий Асапов награжден орденом «Герой Республики» (Сирия).
Напомним, что в декабре 2017 года имя Валерия Асапрова присвоено школе в Южно-Сахалинске.