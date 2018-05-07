Посетители московской подземки могут узнать о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны

Почему верблюды участвовали в штурме Берлина, кто такие «ночные ведьмы» — с 7 по 31 мая эти и многие другие факты о Великой Отечественной войне узнают пассажиры московского метро при подключении к сети Wi-Fi.

В преддверии 9 мая Музей Победы и оператор бесплатного Wi-Fi в московском транспорте делятся с горожанами и гостями столицы необычными фактами о войне и славной дороге к Победе. Информация отображается на промежуточном экране при подключении к сети MT_FREE.