Посетители московской подземки могут узнать о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны 

Почему верблюды участвовали в штурме Берлина, кто такие «ночные ведьмы» — с 7 по 31 мая эти и многие другие факты о Великой Отечественной войне узнают пассажиры московского метро при подключении к сети Wi-Fi.
В преддверии 9 мая Музей Победы и оператор бесплатного Wi-Fi в московском транспорте делятся с горожанами и гостями столицы необычными фактами о войне и славной дороге к Победе. Информация отображается на промежуточном экране при подключении к сети MT_FREE.
«О Великой Отечественной войне написаны сотни книг — монографий, энциклопедий и учебников. Среди этого огромного потока информации очень сложно выбрать несколько десятков коротких фактов, но, я думаю, мы справились с задачей и осветили самые разные стороны этого героического периода нашей истории. В подборке есть информация о важных датах, наградах, героях войны, боевой технике, жизни в тылу и на фронте. Мы постарались подобрать не только исторические, но и интересные, необычные факты», — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.