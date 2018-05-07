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Производственный цех на 120 рабочих мест построят в Сергиево-Посадском районе
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Производственный цех на 120 рабочих мест построят в Сергиево-Посадском районе 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Цех по производству электросварной сетки, используемой в строительстве, появится в Сергиево-Посадском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
Уточняется, что объект постоят на территории «Комплекса тепловакуумных испытаний крупногабаритных космических изделий» по адресу г. Пересвет, ул. Бабушкина.
По проекту, в цехе предусмотрено два производственных участка: участок сварки карт и участок механической мастерской. Предполагаемый объем производства — 110 тысяч тонн материала в год. Во дворе цеха планируется обустроить парковку и зону погрузки-разгрузки автомобилей, отмечается в сообщении.
Завершить строительство планируется в 2019 году. Ввод цеха в эксплуатацию создаст порядка 120 новых рабочих мест, заключается в материале.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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