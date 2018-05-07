Производственный цех на 120 рабочих мест построят в Сергиево-Посадском районе

Цех по производству электросварной сетки, используемой в строительстве, появится в Сергиево-Посадском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Уточняется, что объект постоят на территории «Комплекса тепловакуумных испытаний крупногабаритных космических изделий» по адресу г. Пересвет, ул. Бабушкина.

По проекту, в цехе предусмотрено два производственных участка: участок сварки карт и участок механической мастерской. Предполагаемый объем производства — 110 тысяч тонн материала в год. Во дворе цеха планируется обустроить парковку и зону погрузки-разгрузки автомобилей, отмечается в сообщении.

Завершить строительство планируется в 2019 году. Ввод цеха в эксплуатацию создаст порядка 120 новых рабочих мест, заключается в материале.