Акция «Знакомство с двухколесными» пройдет 10 мая в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В рамках акции байкеры и сотрудники мотогруппы ДПС встретятся со старшеклассниками нижегородского лицея №8 и расскажут о необходимости соблюдения ПДД и пользе защитного снаряжения.

Как отмечается в сообщении, визиты мотоциклистов в школы с профилактическими беседами уже стали доброй традиций. В текущем году к профилактической работе присоединяются сотрудники полиции из мотогруппы ДПС, сформированной в 2017 году.

Первое совместное занятие начнется 10 мая в полдень на площадке лицея №8.