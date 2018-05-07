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Акция «Знакомство с двухколесными» пройдет 10 мая в Нижнем Новгороде
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Акция «Знакомство с двухколесными» пройдет 10 мая в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В рамках акции байкеры и сотрудники мотогруппы ДПС встретятся со старшеклассниками нижегородского лицея №8 и расскажут о необходимости соблюдения ПДД и пользе защитного снаряжения.
Как отмечается в сообщении, визиты мотоциклистов в школы с профилактическими беседами уже стали доброй традиций. В текущем году к профилактической работе присоединяются сотрудники полиции из мотогруппы ДПС, сформированной в 2017 году.
Первое совместное занятие начнется 10 мая в полдень на площадке лицея №8.
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