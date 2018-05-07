Более 20 тыс. человек ждут в День Победы в московских парках Фили и 50-летия Октября

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Свыше 20 тыс. посетителей ждут на День Победы в московском парке Фили и парке 50-летия Октября, где пройдут праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности директора парка Фили Азамат Чуков.

"Мы ожидаем на праздник более 20 тыс. посетителей", — сказал он, отметив, что для гостей двух парков, административно объединенных в одно учреждение, подготовили сразу несколько концертов.

Один из них пройдет на главной сцене парка Фили, где выступят оркестр военной академии бронетанковых войск им. маршала Малиновского, фронтовая бригада артистов-вокалистов «Хор шоу Москва», ансамбль военной песни и пляски «Поляне», а также заслуженный артист России Дмитрий Быков . Главные гости парка — ветераны — примут участие в торжественном митинге, который пройдет у восстановленных в прошлом году долговременных огневых точек времен Великой Отечественной войны. «Фронтовикам подарят цветы и подарки от администрации парка Фили, а посетители получат георгиевские ленточки», — рассказал Чуков. Также для ветеранов в летнем кинотеатре покажут детский концерт-спектакль, а вечером состоится показ художественного фильма о Великой Отечественной войне.

Еще один концерт состоится у главного входа в парк. Здесь запланированы выступления духового военного оркестра, танцевальных коллективов и исполнителей песен военных лет. В частности, для гостей выступят московский ансамбль народного танца Allon, дуэт «Свои» и другие.

В парке 50-летия Октября гостей ожидает стилизованный концерт «Один день Великой Отечественной», в котором прозвучат марши и песни военных времен. Помимо концертной программы посетителей парка ждут интерактивные игры и конкурсы. Как рассказали в дирекции парка, дети смогут научиться делать открытки, броши из лент, сувениры из картона в форме вечного огня, которые затем подарят ветеранам.

Завершится праздничная программа салютом.