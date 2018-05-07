IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» прошел в Москве

Форум прошел в рамках официальной программы перекрестных Годов России и Японии. В своем выступлении Генеральный Директор ФГБУ «Редакция „Российской газеты“ Павел Негоица отметил, что следующий, Пятый Российско-Японском форум, может состояться в Токио. Президент The Mainichi Newspapers Масахиро Маруяма добавил: „Мы верим, что у нас получится реализовать различные направления развития, и надеемся на откровенный обмен мнениями между участниками“. Михаил Швыдкой поблагодарил японских коллег и добавил: „Столь представительная и многочисленная делегация бывает, помимо нынешнего форума, разве что на Петербургском экономическом форуме“.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, в настоящее время продолжается обсуждение плана российско-японского сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и „плана из восьми пунктов“, предложенного премьером Японии Синдзо Абэ . Также он отметил, что „есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей и важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям“. Моргулов сообщил участникам форума, что на данный момент „по линии заинтересованных ведомств подписано порядка ста разного рода профильных документов“.

Тосихиро Никай: „ЛДПЯ приложит все усилия для того, чтобы укрепить взаимопонимание между нашими странами“

Докладчики согласились в мнении, что форум „Точки соприкосновения“ стал заметным шагом в развитии отношений между Токио и Москвой . Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки зачитал послание к участникам, подготовленное премьер-министром Японии Синдзо Абэ. А генсек ЛДПЯ Тосихиро Никай передал „слова глубокого уважения“ от экс-премьера Японии, Главы олимпийского оргкомитета „Токио-2020“ — Ёсиро Мори, который стал инициатором первого Российско-Японского Форума, который состоялся в 2013 году в Токио.

»Нынешний уровень отношений между Японией и Россией еще не достиг того уровня, которого он может достичь", — признал г-н Никай. По его словам, простор для сотрудничества есть, например, в сфере туризма. Доля российских туристов, посещающих Японию, составляет лишь 1/63 часть от числа китайских туристов и 1/36 — от американских. «Нынешний перекрестный Год России и Японии даст возможность изменить ситуацию, создав благоприятные условия для того, чтобы жители наших стран больше узнали друг о друге. И такой возможностью надо пользоваться. Как говорят в Японии, время трудно найти, но легко потерять», — добавил Тосихиро Никай. Генсек ЛДПЯ заявил, что его партия, занимающая на сегодняшний день 60 процентов мест в японском парламенте, «приложит все усилия для того, чтобы укрепить взаимопонимание между нашими странами», а также напомнил, что японские футболисты приедут на ЧМ 2018 в Россию.

"Чтобы Россия стала для японцев ближе, необходимо, чтобы они получали о ней больше информации”

На секциях, которые состоялись после пленарного заседания, специалисты с российской и японской сторон представили свои идеи для будущих совместных проектов и обсудили способы решения вопросов, возникающих в российско-японских отношениях. В частности, о новых проектах рассказали губернаторы японских префектур Вакаяма Ибараки , Хиросима и Ямагата. С российской стороны ряд идей по увеличению потока японских туристов в Россию и россиян — в Японию предложил замглавы Федерального агентства по туризму Николай Королев . Актуальные решения, а также возможные точки соприкосновения двух стран в областях энергетики и градостроительства были представлены на соответствующих секциях.

Эксперты также обсудили проблему подготовки молодых специалистов со знанием японского языка. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Японии (1996 — 2003) Александр Панов отметил, что в настоящее время у российской молодежи наблюдается рост интереса к китайскому языку и спад — к японскому. Эксперт объяснил это оживлением связей с Пекином и недостаточно активным на данный момент развитием отношений с Токио.

"Российско-Японский форум чрезвычайно важен для развития японо-российского диалога и сотрудничества”, — рассказал депутат Палаты представителей парламента Японии от ЛДП Итиро Аисава. — «Чтобы Россия стала для японцев ближе, необходимо, чтобы они получали о ней больше информации».

Обращение Синдзо Абэ, премьер-министра Японии

"Поздравляю вас от всего сердца с проведением IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения». Сегодня по инициативе генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии господина Тосихиро Никаи в форуме принимают участие свыше 200 представителей японских политических и бизнес-кругов. Я надеюсь, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами в различных областях, произойдет углубление взаимопонимания обеих сторон, а также будут реализованы новые проекты сотрудничества, что приведет к дальнейшему развитию обмена между гражданами Японии и России, а также экономическими кругами и политическими партиями обеих стран. Япония и Россия являются важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание стабильных отношений между нашими странами-соседями и углубление сотрудничества важны для развития и стабильности данного региона, а также международного сообщества. Исходя из подобной точки зрения, я провел 20 встреч с президентом России Владимиром Путиным , стремясь создать доверительные отношения на благо развития японо-российских связей. В декабре 2016 года президент Путин посетил мой родной город Нагато в префектуре Ямагути. В моем городке в снежном убранстве мы, выразив твердую решимость подписать мирный договор, пока не ушло наше поколение, подтвердили намерение и впредь выполнять роль буксира, вытягивающего вперед японо-российскую дипломатию. Мы пообещали друг другу развивать экономические, культурные и парламентские обмены, опираясь на план из восьми пунктов. И это обещание неуклонно выполняется. Но теперь наступает новый момент. Я полон решимости, взявшись за руки вместе с президентом Путиным и с вами — народом России, осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений. Этот год — Год Японии в России и России в Японии. В июне Япония примет участие в чемпионате мира по футболу. Это неповторимый шанс для молодежи, для всего народа России и Японии углубить взаимопонимание и контакты друг с другом. Разве сейчас не пришло время всем нам вместе поднять японо-российские отношения на новый уровень? В последней декаде следующего месяца я планирую посетить Россию. И в заключение позвольте выразить уважение всем представителям Японии и России, которые прилагали усилия, чтобы этот форум состоялся, и пожелать форуму успешной работы. "

"Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас в связи с проведением в Москве IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения». Ваше мероприятие предоставляет возможность для плодотворных контактов представителей государственных и бизнес-структур, общественных и экспертных кругов России и Японии. Нынешний форум — особенный, так как проходит накануне важного события: «перекрестных» Годов России и Японии, которые официально стартуют в мае 2018 года. В наших странах растет заинтересованность в расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества. Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания. Особую роль в формировании позитивной атмосферы для многопланового диалога призваны играть средства массовой информации. Важно, что организаторами нынешней встречи выступают крупнейшие общенациональные издания — «Российская газета» и «Майнити симбун». Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будет способствовать наполнению его новым содержанием. От души желаю вам плодотворных и интересных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего”.