Виктор Нестеров направил в городскую Думу Дзержинска ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2017 год

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров направил в городскую Думу ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2017 год.

Напомним, данная процедура утверждена Уставом города. В ближайшее время депутаты гордумы обсудят представленный документ на профильных комитетах и направят свои рекомендации и предложения по отчету.

«В 2017 году работа администрации Дзержинска была направлена в первую очередь на решение задач по увеличению доходов и оптимизации расходных обязательств бюджета, по развитию благоприятных условий для инвестирования, по повышению уровня благосостояния и качества жизни населения, а также на решение проблем в сфере ЖКХ и социальной сфере, — отметил Виктор Нестеров. — Одним из основных позитивных итогов прошедшего года стал рост объема отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним организациям, за 2017 год темп роста составил 101,5%».

«Я думаю, дзержинцы уже оценили ряд позитивных изменений, которые произошли в городе за последний год в части благоустройства, развития жилищного строительства, создания условий для здорового образа жизни. Так, например, в прошлом году был произведен ремонт автодорог, выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий, 6 муниципальных территорий общего пользования. Введено в эксплуатацию свыше 30 тысяч квадратных метров жилых помещений, — напомнил глава администрации. — Кроме того, была проведена реконструкция футбольного поля комплекса «Капролактамовец», стадиона «Химик», завершаются работы по ремонту единственной в области малой чаши бассейна для обучению плаванию детей в возрасте до 7 лет».

По словам Виктора Нестерова, в 2018 году администрация планирует осуществить работы по благоустройству 44 дворовых территорий, выполнить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов, осуществить обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения на территории парка «Радуга», выполнить ремонт автомобильных дорог города. Также в этом году запланирована разработка проектно-сметной документации для строительства нового здания школы №2 на 792 учащихся, продолжить строительство нового канализационного коллектора и водопровода к промпарку «Дзержинск-Восточный.

»Безусловно, мы продолжим вести работу по привлечению инвесторов. Ведь в конечном итоге это приведет к развитию городского округа, созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, повышению качества жизни дзержинцев», — отметил в заключение Виктор Нестеров.

Планируется, что заседание местного парламента, в повестку дня которого войдет обсуждение отчета главы администрации города, состоится в начале июня.