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Мнение: Меркель попробует убедить Путина в том, что она — серьезный политик
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Мнение: Меркель попробует убедить Путина в том, что она — серьезный политик 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Кабмин ФРГ подтвердил визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
"На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая. Остальная информация с нашей стороны будет обнародована позднее", — говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Меркель 18 мая посетит Сочи и проведет переговоры с Путиным.
"Канцлер состоит в постоянном контакте с российским президентом", — заявила на брифинге Ульрике Деммер. Она добавила, что правительство ФРГ «проводит последовательную линию в отношении России, есть конфликты, и об этом следует говорить».
Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik предположил, какие вопросы могут обсудить лидеры двух государств.
"Меркель на полгода была «выключена» из большой политики, пока создавала «большую коалицию» и формировала правительство. И теперь, когда она приедет, это будет как бы обмен верительными грамотами: наш президент начинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть что обсудить. Есть, конечно, проблема санкций, но есть тема, которая сейчас, я думаю, еще более важна — это «Северный поток-2», для Германии это очень серьезный проект. А дальше уже начинается разговор о санкциях, об украинской проблеме, о сирийской — за полгода все-таки накопились вопросы, и их надо решать. Пытался занять на это время место Меркель в мировой политике (президент Франции Эммануэль) Макрон. Но я думаю, это преждевременно, и Меркель попробует убедить Путина в том, что она остается серьезным европейским политиком, и с ней можно и нужно будет обсуждать все эти проблемы", — сказал Юрий Почта.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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