Неизвестный солдат 

В редакцию «Вечерки» пришло стихотворение от нашего читателя Кима Борисовича Климова, посвященное Дню Победы. Поэт — ветеран труда и ветеран труда Московского метрополитена, бывший юнга, старший матрос Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов.
Здесь порою от слез в горле тесно.
У старинной Кремлевской стены
Похоронен солдат неизвестный —
Неизвестная жертва войны.
Караулы друг друга сменяют.
Люди молча идут чередой.
Оставляя цветы, — может, знают —
Кто лежит под гранитной плитой.
И спросил я у женщины старой,
Поседевшей от ранних седин, —
«Вы букет положили недаром» —
И в ответ слышу: «Это мой сын!»
Может так, а быть может иначе,
Потому, что бывалый солдат
Тоже слезы невольные прячет,
Говорит: «Здесь схоронен мой брат!»
Я не спорю в такую минуту,
Да и как доказать, наконец,
Только верится мне почему-то Что лежит у стены мой отец!
(Сохранены авторские орфография и пунктуация)