Неизвестный солдат

В редакцию «Вечерки» пришло стихотворение от нашего читателя Кима Борисовича Климова, посвященное Дню Победы. Поэт — ветеран труда и ветеран труда Московского метрополитена, бывший юнга, старший матрос Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов.

Здесь порою от слез в горле тесно.

У старинной Кремлевской стены

Похоронен солдат неизвестный —

Неизвестная жертва войны.

Караулы друг друга сменяют.

Люди молча идут чередой.

Оставляя цветы, — может, знают —

Кто лежит под гранитной плитой.

И спросил я у женщины старой,

Поседевшей от ранних седин, —

«Вы букет положили недаром» —

И в ответ слышу: «Это мой сын!»

Может так, а быть может иначе,

Потому, что бывалый солдат

Тоже слезы невольные прячет,

Говорит: «Здесь схоронен мой брат!»

Я не спорю в такую минуту,

Да и как доказать, наконец,

Только верится мне почему-то Что лежит у стены мой отец!

(Сохранены авторские орфография и пунктуация)