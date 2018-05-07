В Пензе только 44% дорог находятся в нормативном состоянии

В понедельник, 7 мая, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с ремонтом городских дорог в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, он напомнил, что в текущем году в рамках БКД в Пензе планируют 87 улиц общей протяженностью 93 километра и общей площадью порядка 940 тысяч квадратных метров. Ожидается, что благодаря реализации программы процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличится с 44% до 53%. Это касается и крупных магистралей, и объектов, расположенных в частном секторе.

«В этом году мы еще более основательно подошли к ремонту улично-дорожной сети в части организации отвода воды, обустройства светофоров и дорожных знаков, уширения проезжей части», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации Пензы.

В качестве примера он привел улицу Захарова, где часто собираются пробки на светофоре на пересечении улиц Захарова и Зои Космодемьянской. Чтобы улучшить дорожную обстановку и уменьшит заторы в часы пик на данном световое, на этом отрезке планируют увеличить количество полос. На изменение схемы дорожного движения уже выделено порядка 1 млн 600 тысяч рублей.