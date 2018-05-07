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Знания военной истории проверят на Перерве
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Знания военной истории проверят на Перерве 

Управа района Марьино 46 минут назад
В библиотеке №129 на улице Перерва 8 мая состоится исторический квест, посвященный Великой Отечественной войне.
Его участникам предстоит вспомнить важные военные события и стратегию Победы, имена военачальников и героев Советского Союза, подвиги, перед которыми склоняется сегодня весь мир.
Чтобы стать участником квеста, нужно пройти регистрацию по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71..
Мероприятие начнется в 17.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Количество мест ограничено.
Возрастная категория 10+. (то)
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