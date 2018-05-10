После Дня Победы улицы Воронежа убирали более двухсот коммунальщиков

Сразу по окончании празднования Дня Победы коммунальные службы вышли на ночную уборку улиц от мусора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сразу после салюта на ночную уборку улиц вышли 233 коммунальщика и 149 спецмашин.