ИТ-эксперт арестован в Лондоне за фишинг и кражу тысяч кредитных карт

Грант Уэст (Grant West), независимый компьютерный эксперт, был арестован полицейскими во время поездки из Уэльса в Лондон за отправку фишинговых писем клиентам таких популярных компаний, как Uber, Apple , Sainsbury's, Ladbrokes и Just Eat. При этом основное внимание уделялось тем из них, кто заказывает еду онлайн с таких известных сайтов, как Sainsbury's и Just Eat.

Цель мошенника заключалась в том, чтобы заманить клиентов и убедить их раскрыть данные кредитных карт. Чтобы помочь в этом, он принуждал жертв к заполнению онлайн-опросов, которые позже просили детали кредитных карт. Раньше злоумышленник продавал информацию через DarkWeb.

Его тактика заключалась в том, чтобы предложить клиентам скидку в 10 евро на следующий заказ, если они заполнили форму.

Лондонская полиция начала расследование этого дела после того, как он продал данные клиентов Just Eat за период с июля 2015 года по декабрь 2015 года. Для получения платежных данных клиентов рассылались мошеннические электронные письма, в которых предлагался ваучер в обмен на ответы на вопросы об услуге.

Полиция в ходе отработки сделки по покупке данных на DarkWeb смогла его вычислить, а позже и задержать. Кроме того, в ходе ареста у него было найдено полкилограмма марихуаны.

Он признался во всех обвинениях.

В течение 2 лет, работая под псевдонимом Courvoisier, он собрал 165 000 записей клиентов Just Eat.

Впоследствии детективы обнаружили у него 63 000 кредитных и дебетовых карт. Кроме того, у него изъяли более 500 000 фунтов стерлингов в биткойнах. Благодаря украденным деньгам он вел богатый и разгульный образ жизни, покупая роскошные автомобили и посещая экзотические праздники.

Он признал обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества, злоупотребление компьютером и злоупотребление наркотиками.

Ожидается, что приговор будет вынесен 25 мая. Он будет оштрафован и будет находиться за решеткой в течение нескольких лет.