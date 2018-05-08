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Занятия с психологом для подростков состоятся вблизи Рязанского района
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Занятия с психологом для подростков состоятся вблизи Рязанского района 

Управа Рязанского района 25 минут назад
Фото: Эхо района
В филиале Московской службы психологической помощи населению в ЮВАО 12 и 19 мая состоятся тренинги для подростков. Об этом сообщили в администрации филиала.
— Такие занятия необходимы подросткам, имеющим проблемы в общении и испытывающим трудности в самопредъявлении, а также тем, у кого появился интерес к собственному внутреннему миру, возникло желание лучше узнать самого себя, — рассказал сотрудник филиала.
Для участия необходимо записаться по телефону 8 (499) 742-91-81.
Филиал Московской службы психологической помощи населению в ЮВАО расположен по адресу 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. (мю)
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