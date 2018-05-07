Около 5 тыс. лекарств доставлено на дом ветеранам‐льготникам Подмосковья с начала года 

Почти 5 тыс. лекарственных препаратов доставлено на дом проживающим в Подмосковье ветеранам‐льготникам с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Около 5 тыс. лекарств доставили на дом ветеранам-льготникам Подмосковья с начала года. Всего порядка 200 человек получили медикаменты», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Как уточнили в пресс-службе, с 2015 г. в регионе реализуется программа «Ветеран», в рамках которой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения с доставкой на дом обеспечиваются ветераны-льготники. Доставка лекарств осуществляется в 25 муниципалитетах региона. В свою очередь министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, что благодаря проекту ветераны получают все необходимые медикаменты, выписываемые им в медицинских учреждениях. «Отмечается ежегодная динамика роста количества получателей данной услуги, с начала года мы осуществили более 800 доставок. Всего за время реализации программы было организовано более 5 тыс. доставок. С этого года бесплатная доставка лекарственных средств осуществляется как ветеранам ВОВ, так и одиноким, пожилым и маломобильным гражданам», — пояснил Д. Марков. По словам министра, помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно получить более чем в 300 государственных аптечных пунктах. Работает также семь круглосуточных аптечных организаций, к концу года их количество планируется увеличить до 22.