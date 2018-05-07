Ещё
Около 5 тыс. лекарств доставлено на дом ветеранам‐льготникам Подмосковья с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 5 тыс. лекарств доставлено на дом ветеранам‐льготникам Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Почти 5 тыс. лекарственных препаратов доставлено на дом проживающим в Подмосковье ветеранам‐льготникам с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Около 5 тыс. лекарств доставили на дом ветеранам-льготникам Подмосковья с начала года. Всего порядка 200 человек получили медикаменты», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Как уточнили в пресс-службе, с 2015 г. в регионе реализуется программа «Ветеран», в рамках которой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения с доставкой на дом обеспечиваются ветераны-льготники. Доставка лекарств осуществляется в 25 муниципалитетах региона. В свою очередь министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков отметил, что благодаря проекту ветераны получают все необходимые медикаменты, выписываемые им в медицинских учреждениях. «Отмечается ежегодная динамика роста количества получателей данной услуги, с начала года мы осуществили более 800 доставок. Всего за время реализации программы было организовано более 5 тыс. доставок. С этого года бесплатная доставка лекарственных средств осуществляется как ветеранам ВОВ, так и одиноким, пожилым и маломобильным гражданам», — пояснил Д. Марков. По словам министра, помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно получить более чем в 300 государственных аптечных пунктах. Работает также семь круглосуточных аптечных организаций, к концу года их количество планируется увеличить до 22.
Агентство «Москва»: последние новости
Общая сумма растраты в Роскомнадзоре составляет более 58 млн руб. В.Володин: Законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США может быть внесен 14 мая Гимн Москвы хором спели 24,5 тыс. участников парада кадет на Поклонной горе 6 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера677
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели359
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн85
Гости инаугурации и новый лимузин Путина780
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение