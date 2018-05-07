Подмосковный Росреестр провел выездную консультацию в Клину

Управление Росреестра по Московской области 27 апреля провело выездную консультацию для сотрудников ООО «Клинские напитки», всем интересующимся рассказали о госуслугах и порядке их предоставления, следующая выездная консультация пройдет в Коломне , говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники управления Росреестра по Московской области на регулярной основе проводят выездные консультации на крупных областных коммерческих предприятиях и производствах. Выездные консультации на предприятиях Московской области это дополнительная возможность рассказать владельцам подмосковной недвижимости о новых механизмах взаимодействия с подразделениями Росреестра и сокращении сроков оказания услуг.

«Двадцать седьмого апреля прошла встреча с сотрудниками ООО «Клинские напитки». В рамках мероприятия представители Росреестра рассказали о порядке предоставления наиболее востребованных государственных услуг в сфере регистрации прав и государственного кадастрового учета недвижимости, в том числе в электронном виде. Также на встрече прозвучали вопросы о мерах защиты недвижимого имущества от посягательств мошенников», — отмечается в сообщении.

Следующая выездная консультация пройдет в городском округе Коломна 11 мая. Представители управления встретятся с сотрудниками ООО «Интер Сервис», крупного подмосковного автомобильного дилера. Мероприятие пройдет по адресу: село Никульское, 100-й километр автодороги М-5 «Урал», строение 1а. Начало в 11:00.