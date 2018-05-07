На Донецкой пожилые люди сделали корзины из бумажных трубочек

Техникум сервиса и туризма №29 района Марьино на Донецкой улице присоединился к реализации проекта правительства Москвы «Московское долголетие» и предоставляет пожилым людям возможность заниматься творчеством.

— Недавно в техникуме прошло занятие по декоративно-прикладному творчеству «Изготовление корзин из бумажных трубочек», — отметили в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино».

Участники мастер-класса остались довольны работами, которые они выполнили своими руками.

Напомним, чтобы стать участником творческих, спортивных и образовательных программ в рамках «Московского долголетия», нужно заполнить заявку в ТЦСО. (кабинет №26 по адресу: Люблинская улица, дом 159). (то)