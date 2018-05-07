Переселенцам из аварийного жилья в Саратове обещают школу, почту и пункт полиции к 2020 году 

Такой вывод можно сделать из проектной документации, опубликованной на сайте администрации города. Мэрия распланировала обширную территорию на севере города площадью больше 400 га, примыкающую к Волгоградскому водохранилищу. Она включает как уже построенные коттеджные и многоэтажные поселки, так и участки, которые планируется застроить в будущем.
Выделены три новых микрорайона. Центр микрорайона № 1 составляет группа двух-, трехэтажных домов (поселок ЦДК), теперь там предлагается строить многоэтажки. Второй находится недалеко от ЦДК, ближе к Волге, и отдается под среднеэтажную застройку и коттеджи. Третий микрорайон станет продолжением поселка Иволгино, состоящего из восьмиэтажных домов эконом-класса. Ожидается, что в целом там будут жить 18 тысяч человек, 11 тысяч из них — в новых микрорайонах.
Мэрия хочет застолбить пять участков под детские сады общей вместимостью 720 мест. Один из них будет построен вплотную к торговому комплексу «Леруа Мерлен», рядом с ним появится школа на 1100 мест.
Названы и приблизительные сроки строительства социальных объектов. Самый близкий к транзитной магистрали — Усть-Курдюмскому шоссе — детсад хотят построить уже в этом году. Жителям Иволгино придется ждать садика как минимум до 2021-го, а школы, почтового отделения и пункта полиции — до 2020 года. А те, кто поселится в 1-м и 2-м микрорайонах, увидят детсады поблизости не раньше 2025 года.
В 2021 году в районе могут быть построены отдельные взрослая и детская поликлиники и станция скорой помощи на пять машин. Проект мэрии будет рассматриваться на публичных слушаниях 11 мая.
Северное направление является одним из наиболее перспективных для развития жилищного строительства в Саратове. Его освоение началось в 1980-х годах, когда выше Усть-Курдюмского шоссе начали строить спальный район, получивший название Юбилейный. Участки ниже магистрали начали застраивать относительно недавно. Сначала их облюбовали строители коттеджных поселков, но несколько лет назад там начали возводить поселок Иволгино, дешевое жилье в котором отдавали переселенцам из аварийного жилья и участникам других социальных программ.
Фото пресс-службы губернатора Саратовской области