Переселенцам из аварийного жилья в Саратове обещают школу, почту и пункт полиции к 2020 году

Такой вывод можно сделать из проектной документации, опубликованной на сайте администрации города. Мэрия распланировала обширную территорию на севере города площадью больше 400 га, примыкающую к Волгоградскому водохранилищу. Она включает как уже построенные коттеджные и многоэтажные поселки, так и участки, которые планируется застроить в будущем.

Выделены три новых микрорайона. Центр микрорайона № 1 составляет группа двух-, трехэтажных домов (поселок ЦДК), теперь там предлагается строить многоэтажки. Второй находится недалеко от ЦДК, ближе к Волге, и отдается под среднеэтажную застройку и коттеджи. Третий микрорайон станет продолжением поселка Иволгино, состоящего из восьмиэтажных домов эконом-класса. Ожидается, что в целом там будут жить 18 тысяч человек, 11 тысяч из них — в новых микрорайонах.

Мэрия хочет застолбить пять участков под детские сады общей вместимостью 720 мест. Один из них будет построен вплотную к торговому комплексу «Леруа Мерлен», рядом с ним появится школа на 1100 мест.

Названы и приблизительные сроки строительства социальных объектов. Самый близкий к транзитной магистрали — Усть-Курдюмскому шоссе — детсад хотят построить уже в этом году. Жителям Иволгино придется ждать садика как минимум до 2021-го, а школы, почтового отделения и пункта полиции — до 2020 года. А те, кто поселится в 1-м и 2-м микрорайонах, увидят детсады поблизости не раньше 2025 года.

В 2021 году в районе могут быть построены отдельные взрослая и детская поликлиники и станция скорой помощи на пять машин. Проект мэрии будет рассматриваться на публичных слушаниях 11 мая.