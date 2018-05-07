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С российских Ту-160 решили убрать желто-голубую краску
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С российских Ту-160 решили убрать желто-голубую краску 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Дальняя авиация ВКС России начала внедрять новую схему окраски своих стратегических бомбардировщиков Ту-160.
О нововведении пишет блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на неофициальные сообщения и фотографии споттеров.
В носовой части самолета закрашивается желто-голубое стилизованное «оперенное» изображение в цветах флага советской авиации, а индивидуальное собственное имя каждого самолета пишется упрощенным шрифтом (а не славянской вязью) и меньшего размера.
Кроме того, с киля убрана окраска в цвета российского флага (на самолетах, где она была), а надпись на киле «ВВС РОССИИ» заменена на «ВКС РОССИИ».
Новая схема окраски осуществляется в малярном цеху Казанского авиационного завода (филиала ПАО «Туполев»). Отмечается, что минимум четыре Ту-160 уже окрашены по-новому. Их покажут в воздушной части парада Победы в Москве.
Главным поводом для введения новой системы, сообщает блог, стало то, что прежняя желто-голубая окраска носовой части Ту-160 сейчас признана «несущей нежелательные коннотации».
«Общий уход от аляповато-попугаистой окраски Ту-160 к более строгой стоит только приветствовать», — заключают авторы блога.
Отметим, что сочетание желтого и голубого встречается также на украинском флаге.
Ранее сообщалось, что экономичность нового двигателя для модернизированного Ту-160 будет увеличена на 10%, что позволит ракетоносцу летать на 1 тыс. километров дальше.
Издание The National Interest опубликовало статью под заголовком «Вот почему новый российский Ту-160М2 может стать худшим кошмаром НАТО», в которой написало, что, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации.
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