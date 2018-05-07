С российских Ту-160 решили убрать желто-голубую краску

Дальняя авиация ВКС России начала внедрять новую схему окраски своих стратегических бомбардировщиков Ту-160.

О нововведении пишет блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на неофициальные сообщения и фотографии споттеров.

В носовой части самолета закрашивается желто-голубое стилизованное «оперенное» изображение в цветах флага советской авиации, а индивидуальное собственное имя каждого самолета пишется упрощенным шрифтом (а не славянской вязью) и меньшего размера.

Кроме того, с киля убрана окраска в цвета российского флага (на самолетах, где она была), а надпись на киле «ВВС РОССИИ» заменена на «ВКС РОССИИ».

Главным поводом для введения новой системы, сообщает блог, стало то, что прежняя желто-голубая окраска носовой части Ту-160 сейчас признана «несущей нежелательные коннотации».

«Общий уход от аляповато-попугаистой окраски Ту-160 к более строгой стоит только приветствовать», — заключают авторы блога.

Отметим, что сочетание желтого и голубого встречается также на украинском флаге.

Ранее сообщалось, что экономичность нового двигателя для модернизированного Ту-160 будет увеличена на 10%, что позволит ракетоносцу летать на 1 тыс. километров дальше.