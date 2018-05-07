Юные преображенцы приняли участие в конференции

Ребята из школы №1080 «Экополис» пополнили «копилку» добрых дел в Год добровольца и волонтера.

Актив школьного самоуправления принял участие в межрайонной конференции «Восток столицы — округ ответственности молодых». На ней работе подростков дали высокую оценку — ребята постарались сделать жизнь в школе лучше и достигли в этом успеха. Помог им Межрайонный центр содействия развитию ученического самоуправления и детских общественных объединений Восточного округа.

По традиции, школьники воспитываются в духе милосердия к тем, кто в этом нуждается. Ребята участвуют в социальных проектах «Нежность» и «Свет заботы», в рамках которых помощь оказывается ветеранам и сиротам. В этом году школьники продолжили заниматься благотворительностью — с еще большим масштабом. Ученики подружились с детьми-сиротами из Центров содействия семейному воспитанию «Соколенок» и «Центральный». Они часто навещают сирот, заходят в гости к ветеранам из пансионата №19. Детишкам они рассказывают сказки и играют с ними в игры, а стариков радуют вниманием и творчеством.