Москомэкспертиза согласовала проект строительства четырех многоквартирных домов в составе ЖК Green Park

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства четырех многоквартирных домов в составе жилого комплекса Green Park в Останкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта инвестиционного капитального строительства: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Третий этап строительства» по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 35, Останкинский район, Северо-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что согласована проектная документация на строительство четырех многоквартирных домов переменной этажности в составе ЖК Green Park, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

«Согласно требованиям, установленным мэром Москвы Сергеем Собяниным все, включая инвестиционные, проекты в столице реализуются по принципу комплексной застройки, обеспечивая жильцов необходимой инфраструктурой в непосредственной близости от дома. Так, на северо-востоке столицы запланировано возведение четырех домов переменной этажности, объединенных одноэтажной подземной автостоянкой. На первых этажах многоквартирных зданий предусмотрено размещение встроенно-пристроенных нежилых помещений, а на подземных запроектированы кладовые для хранения личных вещей жильцов», — объяснил В. Леонов.

В пресс-службе добавили, что в рамках третьего этапа строительства в составе комплекса появится 918 квартир различной площади и конфигурации от вместительных студий до просторных и комфортабельных четырехкомнатных квартир. Их общая площадь с учетом летних помещений составит более 58,6 тыс. кв. м.

Отмечается, что проектом предусмотрено размещение подземной одноэтажной отапливаемой автостоянки, предназначенной для постоянного хранения легковых автомобилей. Предполагается оборудование помещений автостоянки системами охранного телевидения, тревожной сигнализацией и экстренной связью, а также охранным освещением для возможности удаленного контроля движения автомобилей жильцов и посетителей. Благоустройство территории включает в себя размещение тротуаров и пешеходных зон, устройство детских и спортивных площадок, а также установку малых архитектурных форм. Кроме того, запланирована разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, устройство наружного освещения, установка ограждения территории и открытых плоскостных автостоянок.