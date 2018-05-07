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Дзержинцы смогут стать участниками хорового флешмоба и исполнить все вместе песни военных лет
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Дзержинцы смогут стать участниками хорового флешмоба и исполнить все вместе песни военных лет 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
7 мая глава администрации Виктор Нестеров подвел итоги подготовки к празднованию Дня Победы.
Как напомнила заместитель главы администрации Валентина Сахарова, 9 мая, как и всегда в этот день, в Дзержинске будет организован целый комплекс мероприятий: возложение цветов к Вечному огню, «Марш Победы», выставка военной техники, концертная программа.
«С 16.00 до 17.45 на площади у ДКХ пройдет открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Мы памяти верны». Сразу после него стартует хоровой флешмоб, — сообщила она. — Сводный детский хор исполнит песни военных лет. Жителям города будут розданы тексты песен, и они смогут подпевать».
Кроме того, в этом году впервые участники акции «Бессмертный полк» смогут возложить цветы к Вечному огню.
«С каждым годом ветеранам становится все труднее и труднее участвовать в торжествах и переезжать на разные площадки. Поэтому в этом году мы приняли решение, что места для участия ветеранов в торжественных мероприятиях будут предусмотрены сразу на площади Героев, и все жители смогут их поздравить около Вечного огня, — отметил Виктор Нестеров. — Кроме того, в прошлом году ко мне обращались жители города с просьбой рассмотреть возможность возложить цветы к Вечному огню во время прохождения «Бессмертного полка». Конечно, мы пошли навстречу пожеланию дзержинцев».
Напомним, что построение участников «Бессмертного полка» — с 10.00 до 10.45 на площади Дзержинского. Начало движения колонны — в 11.00 от пл. Дзержинского к пл. Героев.
Завершит праздничную программу этого дня красочный фейерверк.
«В этом году по просьбе ветеранов будет организован праздничный фейерверк. Он начнется в 21.00 и продлится около 5 минут. Залпы будут производиться со специальной площадки, отвечающей всем требованиям безопасности, расположенной в городском парке. Лучшей смотровой площадкой станет площадь Дзержинского», — отметил по итогам совещания Виктор Нестеров.
Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Дзержинска.
Кстати, как напомнили в управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Дзержинска, 9 мая на период проведения торжеств будет запрещена продажа алкоголя в радиусе 30 м от мест проведения массовых мероприятий (пл. Дзержинского, пл. Свободы, пл. Героев, пл. Ленина и городской парк).
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