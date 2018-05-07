Акция «Красная гвоздика» в помощь ветеранам проходит в Челябинской области

Жители Челябинской области могут помочь ветеранам Великой Отечественной войны, присоединившись к федеральной благотворительной акции «Красная гвоздика», рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Организатором акции выступает фонд помощи ветеранам боевых действий «Память поколений». С начала мая по 22 июня волонтёры Победы на улицах и в парках будут предлагать жителям за любое пожертвование приобрести значок в форме красной гвоздики. Также их можно купить в супермаркетах. Все полученные деньги направят на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий.

Отметим, фонд «Память поколений» существует уже три года, помогая ветеранам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, боевом конфликте в Республике Афганистан , контртеррористических операциях на Северном Кавказе и вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики . Официальным символом фонда стала «Красная гвоздика», которая многие поколения служила символом памяти и благодарности защитникам Отечества.

Напомним, благодаря региональной программе до конца года 26 ветеранов Великой Отечественной войны из разных районов Челябинской области улучшат свои жилищные условия.