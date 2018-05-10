Сахалинцы планируют создать природный парк на «дальневосточных гектарах»

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 10 мая. Инициативная группа сахалинцев планирует создать природный парк на землях, полученных по программе «Дальневосточный гектар» в бухте Тихая Макаровского района (центральная часть Сахалина). Об этом ТАСС сообщил в четверг инициатор проекта Роман Шатров.

"Идея о создании природного парка у меня родилась давно. Я несколько лет работал в общественной региональной организации «Экологическая вахта Сахалина», бывал за рубежом, там познакомился с опытом, когда граждане на своих участках земли создавали небольшие природные парки, а в старости передавали эти участки на управление государству. Мне эта идея очень понравилась, а когда приняли закон о «дальневосточном гектаре» и землю стали раздавать под разные цели, решил этот опыт выплатить на Сахалине", — рассказал Шатров.

Он пояснил, что главная идея проекта — взять землю и сохранить на ней то, что есть. «Ценность этого места неоспорима. Откройте интернет, заведите в поисковике фразу „природа Сахалина“ и у вас сразу вылезет бухта Тихая, хребет Жданко — это топовые места нашего острова. Хребет Жданко собрал в себе комплекс гор, застывших лавовых потоков, водопадов, бухт, его можно сравнивать только с Кавказками горами, аналогов на Дальнем Востоке этому месту нет», — отметил Шатров.

По его словам, участники проекта — влюбленные в сахалинскую природу люди разных профессий и возраста: работники природоохранной отрасли, туристические гиды, строители, ученые, предприниматели, депутаты, музыканты и даже домохозяйки. Всего 29 человек. Вместе они подали пять коллективных заявок, и получили чуть меньше 29 га.

В рамках проекта будет создана рекреационная инфраструктура — площадки для кемпинга, тропы (в том числе экологические), лестницы, беседки, туалеты, обустроены костровища и родники. Через пару лет в районе станции Тихая планируется создать круглогодичную турбазу, две площадки с кемпингами и по одной площадке на мысе Красный и в бухте Буруны. Участки оформят в долгосрочную аренду, а у парка появится дирекция с офисом в Южно-Сахалинске. В 2023 году работа по организации парка должна завершиться.

Создав природный парк, инициаторы обратятся к правительству региона с просьбой увеличить охраняемую площадь памятника природы Хребет Жданко, или резервирования территории всего хребта под рекреационную зону.