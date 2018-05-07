Снова сразу двум «водоканалам» придется платить жителям Сочи

Арбитражный суд Кубани 4 мая вынес решение, согласно которому отменены ранее принятые меры, запрещавшие «Сочиводоканалу» взыскивать с абонентов плату за оказание услуг. Теперь компания может принимать решения о реорганизации общества, совершать действия с активами предприятия и осуществлять еще ряд действий.

Данная ситуация в первую очередь волнует жителей и предпринимателей Сочи , которым ранее «Сочиводоканал» выставлял требования об уплате взносов за период до 11 октября 2017 года. После нового решения суда, вполне возможно, что требования будут уже выставляться с 1 сентября 2017.

Сложившуюся ситуацию редакции «ФедералПресс» прокомментировали в МУП «Водоканал».

«Позиция МУП «Водоканал» и администрации Сочи проста: передача водопроводно-канализационного комплекса Сочи в эксплуатацию муниципальномк предприятию состоялось по решению суда, поэтому она легитимна. С 1 сентября услуги по водоснабжению и водоотведению в городе-курорте оказывает МУП «Водоканал», несет затраты, выплачивает затрату и налоги. Поэтому жители должны платить МУП», — прокомментировали «ФедералПресс» в МУП «Водоканал».

По имеющейся у редакции «ФедералПресс» информации, администрация воспользуется правом на обжалование и подаст в течении месяца необходимый пакет документов.

«В любом случае, абоненты не должны платить дважды. Если ООО «Сочиводоканал» считают, что вправе претендовать на абонентскую плату в период после 1 сентября 2017 года, то компания должна это доказывать в судебном порядке и требовать деньги с МУП «Водоканал», а не с абонентов, которые уже заплатили», — подытожили в МУП «Водоканал».

Следующий этап судебного разбирательства может состояться в середине лета.