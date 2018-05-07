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Фильм «28 панфиловцев» покажут в медиацентре на Братиславской
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Фильм «28 панфиловцев» покажут в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 46 минут назад
Фото: Марьинский вестник
В канун Дня Великой Победы, 8 мая, в медиацентре на Братиславской стоится показ и обсуждение фильма, снятого в 2016 году, «28 панфиловцев».
— Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и обороне Москвы, — рассказали организаторы показа.
По традиции после бесплатного киносеанса у зрителей будет возможность пообщаться и обсудить увиденное на экране.
Показ состоится в 20.30 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Регистрация на мероприятие по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71.. (то)
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