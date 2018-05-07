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Праздничный концерт провели в зюзинском храме
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Праздничный концерт провели в зюзинском храме 

Каховка 52 минуты назад
Фото: Каховка
В воскресенье на территории храма Священномученика Ермогена в Зюзине состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Перед ветеранами выступили воспитанники воскресной школы «Исток». Ребята рассказали историю военного времени, о том, как нелегко было взрослым и детям, о подвигах и смелости солдат и медсестер.
Отдельную часть программы подготовила певица Светлана Смирнова, которая исполнила знакомые и любимые песни военных лет. Также выступили молодежь и родители воспитанников воскресной школы.
В конце праздничного концерта настоятель храма иерей Иоанн поздравил всех собравшихся с Днем Победы. А потом воспитанники школы подарили ветеранам цветы и поделки, сделанные своими руками.
Еще каждый желающий мог угоститься гречневой кашей с тушенкой, горячим чаем из самовара, и сладостями.
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