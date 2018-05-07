Праздничный концерт провели в зюзинском храме

В воскресенье на территории храма Священномученика Ермогена в Зюзине состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Перед ветеранами выступили воспитанники воскресной школы «Исток». Ребята рассказали историю военного времени, о том, как нелегко было взрослым и детям, о подвигах и смелости солдат и медсестер.

Отдельную часть программы подготовила певица Светлана Смирнова , которая исполнила знакомые и любимые песни военных лет. Также выступили молодежь и родители воспитанников воскресной школы.

В конце праздничного концерта настоятель храма иерей Иоанн поздравил всех собравшихся с Днем Победы. А потом воспитанники школы подарили ветеранам цветы и поделки, сделанные своими руками.

Еще каждый желающий мог угоститься гречневой кашей с тушенкой, горячим чаем из самовара, и сладостями.