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На территории поселения начинается вакцинация против бешенства
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На территории поселения начинается вакцинация против бешенства 

Администрация поселения Вороновское 55 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В мае месяце на территории поселения Вороновское стартует прививочная кампания по вакцинации домашних животных против бешенства.
Каждый желающий может сделать бесплатную прививку от бешенства своему любимому питомцу. Первый выезд спецавтомобиля ветеринарной помощи на дому запланирован на 27 мая. Специалисты— ветеринары будут принимать в СНТ «Ворсино-2», автомобиль будет расположен вблизи информационного стенда с 14.00 до 14.30.
Кроме этого, при необходимости получить услуги ветеринарного врача можно, обратившись в один из ветеринарных участков, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Информация о местонахождении и графике работы ветеринарных участков находится во вложении.
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