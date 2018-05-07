«Гроза гримерок»: полиция задержала екатеринбурженку, которая воровала вещи в театрах и ДК

Оперативники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге женщину, которую подозревают в серии краж. О ней мы рассказывали в новостях несколько раз. Еще в начале года шум подняли екатеринбургские актёры: они заявили, что в городе появилась воровка, которая обчищает гримерки в театрах. О её «визитах» сообщали в театральном институте, ДК «Эльмаш», ДК Лаврова, Ельцин-центре и Детской филармонии. В феврале своих вещей недосчитались игроки хоккейной команды «Екатеринбург-2», когда вернулись в раздевалку после победы. Подняли записи c камер, а там — уже примелькавшееся лицо.

Но даже неоднократные публикации в СМИ охотницу за чужим добром не остановили. Через неделю после инцидента в спорткомплексе подозреваемую поймали на краже в одном из корпусов УрФУ. Она пыталась стащить деньги у студенток. Девушки смогли догнать воровку и были ошарашены: женщина ходила «на дело», будучи беременной. Прямиком от здания университета её увезли в участок.

Под стражей она пробыла недолго (держать за решёткой или нет — решает суд) и любимое дело не забросила: 30 апреля «засветилась» на детском конкурсе в ДК ВИЗ, после чего вновь поступило сообщение о краже.

Как выяснил E1.RU, неуловимую «грозу гримерок» зовут Мария, ей 34 года, у нее двое детей. В последнее время она нигде не работала и не училась. Как рассказал корреспонденту E1.RU её родственник, в семье давно ожидали, что Мария окажется за решеткой.

— Недавно она была в Доме культуры на ВИЗе — и тут же исчез телефон. Почему она промышляет таким вот образом?

— Даже не знаю. Практически не общаемся. У нас есть подозрения, что она может употреблять какие-то вещества.

— Она уже сидела за кражи?

— Да — Живет с вами?

— Раньше жила. Но появлялась дома нечасто, пропадала целыми днями. А потом её отправили жить в другую квартиру, на Уралмаш. Там она поселилась с маленькой дочерью и каким-то мужчиной из Первоуральска . В марте этого года от своего сожителя она родила сына.

— А её родители?

— Отец вполне благополучный человек, с матерью Марии он развелся.

— Как Марию задержали?

— Мы вместе с полицейскими ездили к ней домой. Это было в пятницу, 4 мая. У меня был ключ, и мы вошли в квартиру. Мария отреагировала спокойно. Собрались, поехали в участок. Я посмотрел кругом — а в квартире уже нет ни моего холодильника, ни телевизора. Куда она их дела, понятия не имею. Понимаете, мы уже просто устали от всего этого.

— А её дети? У кого они теперь?

— Старшая дочка ходит в садик. После того как мать задержали, её привезли к нам. Сейчас все в порядке, ребенка мы «вытянем». О грудном малыше ничего не знаю. Наверное, он сейчас с Марией.

В сталинке на Уралмаше, где в последнее время проживала Мария, на двери её квартиры не оказалось ни номера, ни звонка. Чуть ниже, под замочной скважиной — следы от пинков. Как выяснилось, семейство Марии жило скрытно. Худо-бедно они были знакомы только с одним пожилым соседом.

— Эта женщина тут пару лет жила. Деньги часто приходила занимать, — рассказал пенсионер, — то 100 рублей ей надо, то 200, то 300. Говорит — дай, а то денег нет. Я уже ей сказал потом: можешь не отдавать мне долг, только перестань ходить. Обычно появлялась на пороге с маленькой дочкой. Девчушка приятная, а вот мама — не очень. Жили они скрытно, ни с кем особо не общались. Появлялись обычно вечером.

По словам пенсионера, через некоторое время он понял, что у Марии есть проблемы с законом. День через день в дверь стали стучаться люди с «корочками».

— Спрашивали, видел ли я своих соседей? Один раз полицейские довольно долго стучали к Марии в дверь, но никто не отзывался, хотя свет горел. Наверняка она была дома, но спряталась.

У потерпевших нет иллюзий: шанс вернуть вещи слишком призрачный.

— В полиции нам сказали, что к моменту задержания она уже все успела продать, — возмутилась екатеринбурженка Наталья, которую обокрали в ДК ВИЗ, — скоро чемпионат мира в городе, а рядом ходят вот такие люди. Принципиально не телефон вернуть, а её наказать.

После задержания Марию допросили. Пока силовики не рассказывают, созналась ли она в кражах.

— В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ее проверяют на причастность к совершению иных преступлений, — сказали в полиции.

За кражу плюс рецидив Марию могут посадить в колонию на пять лет.