Путин задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего, — Никитин

«В своем выступлении Президент дал сигнал руководителям всех уровней — служение России и ее гражданам должно быть главным смыслом работы», — отметил по итогам церемонии Глеб Никитин. «Я хочу обратиться к представителям всех органов власти региона: отзывчивость, открытость, внимание к интересам жителей, о которых говорил Президент — это важнейшая часть наших служебных обязанностей, недопустимо пренебрегать этими принципами. Владимир Путин задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего. У нас уже есть готовые решения в сфере кадровой политики, представим их и начнем работу», — заявил глава региона.

Также Глеб Никитин отметил готовность региона к реализации и других задач, поставленных Президентом в обращении к российскому народу: «Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость прорыва во всех сферах жизни. Особый акцент сделан на улучшении демографической политики, развитии науки и технологий, повышении благосостояния граждан, обновлении городов и сел, необходимости обратной связи между властью и жителями. В Нижегородской области мы активно работаем в этих направлениях. Это и развитие городской среды, и ряд проектов в сфере экономики, например, центр повышения производительности труда, о котором я недавно докладывал Президенту, и внедрение цифровых технологий. История не прощает непоследовательности, сказал Владимир Путин, сейчас нет времени на то, чтобы бесконечно искать какие-то пути развития. Четко обозначить приоритеты нам поможет Стратегия развития региона до 2035 года, к работе над которой будем привлекать и жителей; предстоит кропотливо собирать и обсуждать интересные проекты. Это настоящая командная работа, о важности которой говорил глава государства».

Напомним, 25 апреля 2018 года в Москве Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов Российской Федерации. Во встрече принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. В ходе встречи Глеб Никитин обозначил основные проекты, реализуемые в регионе в рамках подготовки Стратегии-2035. «Вы поддержали проект по реновации, восстановлению исторического облика города, — отметил Глеб Никитин, обращаясь к Владимиру Путину. — Считаю, что это один из основных прорывных проектов в восстановлении областного центра, и прорывное опережающее развитие агломерации. Мы с Минэкономразвития Минстроем очень активно по этому поводу работаем, по сути, концепция практически готова. Естественно, нормальное и даже прорывное развитие невозможно без опережающего развития дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Вы поддержали вхождение нас в пилотный проект по инфраструктурной ипотеке, мы подготовили 13 предложений в сфере дорожного хозяйства, сейчас на подходе программа в области жилищно-коммунального хозяйства. И третий момент, который найдет отражение в Стратегии, и по которому мы уже активно работаем — это создание в Нижегородской области одного из центров, может быть, передового центра по повышению производительности труда. У нас промышленный регион, доля обработки составляет 90%, много базовых отраслей, и основной драйвер роста — это как раз повышение производительности труда. Мы сейчас с корпорацией „Росатом“ обеспечили формирование пилотного проекта: 16 предприятий уже в активной фазе реализации, то есть мы на них внедряем новые производственные системы, сделали свой собственный проектный офис. По этим пилотным предприятиям дополнительный объем производства должен составить ориентировочно пять-шесть миллиардов рублей», — сообщил Глеб Никитин.

Фото с сайта kremlin.ru